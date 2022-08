Παράξενα

Ενδοοικογενειακή βία: Η επίθεση από την πρώην σύζυγο... τον έστειλε στο νοσοκομείο

Ο 31χρονος κατέθεσε μήνυση στις Αρχές με τους αστυνομικούς να αναζητούν την πρώην σύζυγό του.



Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε τα προηγούμενα 24ωρα στο Ηράκλειο ωστόσο αυτή τη φορά το θύμα ήταν ο άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής όταν ο 31χρονος πήγε στο σπίτι της πρώην συζύγου του στο Ηράκλειο προκειμένου να παραλάβει το παιδί τους, το οποίο βρίσκεται υπό την επιμέλειά του.

Έξω από την πόρτα όμως άρχισε ένας καυγάς με την 31χρονη να επιτίθεται λεκτικά στον πρώην σύζυγό της ενώ κάποια στιγμή – σύμφωνα με την καταγγελία – κλώτσησε δυνατά τον 31χρονο.

Εκείνος εξαιτίας της κλωτσιάς παραπάτησε και έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να υποστεί τραύματα στα πόδια.

Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ότι φέρει δύο κατάγματα στο πόδι.

Την επόμενη ημέρα ο 31χρονος κατέθεσε μήνυση στις αρχές με τους αστυνομικούς να αναζητούν την πρώην σύζυγό του χωρίς όμως να την βρίσκουν.

