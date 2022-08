Δωδεκανήσα

Κως: Η απολογία του 25χρονου για βιασμό ανήλικης και απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικών

Τι υποστήριξε ο νεαρός για τις καταγγελίες για βιασμό, αλλά και για τις προτάσεις του στους άνδρες που τον συνέλαβαν...για να “ξεχάσουν” την υπόθεση.

Σοβαρό αντίλογο έναντι των όσων καταγγέλθηκαν εις βάρος του για βιασμό και απόπειρα δωροδοκίας των αστυνομικών που τον συνέλαβαν ανέπτυξε ενώπιον της Ανακρίτριας Κω ένας 25χρονος υπήκοος Αλβανίας, κάτοικος της Κω που έχει αφεθεί ήδη ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισής του δύο φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ.

Θυμίζουμε ότι έχει εκδοθεί βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω που συγκροτήθηκε για να αποφανθεί επί της ανακύψασας διαφωνίας μεταξύ της Εισαγγελέως και της Ανακρίτριας Κω για την προσωρινή του κράτηση ή μη. Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Κω εισηγήθηκε την προσωρινή του κράτηση ενώ η Ανακρίτρια της Κω να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το δικαστικό συμβούλιο τάχθηκε με την άποψη της Ανακρίτριας.

Οπως καταγγέλθηκε από την φερόμενη ως θύμα, μια 17χρονη υπήκοο Γερμανίας, την 13η Αυγούστου και ώρα 06:00, ο 25χρονος τον οποίο είχε γνωρίσει ενωρίτερα την οδήγησε σε απόμερη περιοχή στο Ψαλίδι της Κω με ένα δίκυκλο κι εκεί ήλθε σε σεξουαλική επαφή μαζί της χωρίς την συναίνεσή της.

Ο ίδιος απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι οι ερωτικές πράξεις έλαβαν χώρα με τη συναίνεση της κοπέλας χωρίς την οποιαδήποτε σωματική βία ή με απειλή σοβαρού και άμεσου κινδύνου.

Υποστηρίζει ότι η κοπέλα τον πλησίασε στο λιμάνι ενώ βρισκόταν πάνω σε ένα ηλεκτρικό μηχανάκι και τον παρεκάλεσε να τη μεταφέρει στο ξενοδοχείο της. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής ξεκίνησε να τον φιλάει στο λαιμό, να τον αγκαλιάζει και στη συνέχεια να πιάνει στα χέρια της τα απόκρυφά του.

Αντιλαμβανόμενος, όπως ισχυρίστηκε, ότι επιθυμούσε ερωτική συνεύρεση κι ενώ του είχε πει ότι είναι 19 ετών κατευθυνόμενοι προς το ξενοδοχείο του ζήτησε να σταματήσει στην άκρη και πήγαν πίσω από ένα σπιτάκι και άρχισαν να ερωτοτροπούν.

Στη συνέχεια κατέβηκαν προς την παραλία για να συνεχίσουν το ερωτικό τους παιχνίδι και εκεί προσπάθησε να έλθει σε επαφή μαζί της αλλά δεν τα κατάφερε και στη συνέχεια έχασε την ερωτική του διάθεση.

Κάθισαν μαζί, φιλήθηκαν και την αποχαιρέτησε. Μάλιστα είχε ξεχάσει το κινητό της και μετά από λίγα λεπτά γύρισε να το πάρει, της το έδωσε και έφυγε.

Τόνισε ότι δε γνωρίζει γιατί υποστήριξε ότι ήλθε σε παρά φύση συνουσία μαζί της και επισημαίνει ότι δε φέρει τραύματα ή μώλωπες στους καρπούς ή στους μηρούς, ή στο λαιμό, δηλαδή σε όλα τα επίμαχα σημεία του σώματος του θύματος που θα χρησιμοποιούσε ένας βιαστής, προκειμένου να εξαναγκάσει ή να ακινητοποιήσει το θύμα.

Επίσης, ούτε εκείνος φέρει την παραμικρή αμυχή στο σώμα από την οποία να προκύπτει η αντίστασή της για να ξεφύγει ενώ οι ισχυρισμοί της δεν επιβεβαιώνονται από την ιατροδικαστική έκθεση.

Θυμίζουμε ότι ο ίδιος κατηγορείται ότι πρότεινε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν να «σκίσουν» τα χαρτιά της καταγγελίας, να πάνε να πιούν ένα καφέ και ό,τι άλλο θέλουν.

Απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και είχε άγνοια του αδίκου όταν πρότεινε στους αστυνομικούς να τους κεράσει ένα καφέ για να σκίσουν την καταγγελία εις βάρος του αλλά και να τους δώσει ό,τι του ζητήσουν γιατί αντιλήφθηκε ότι είχε μπλέξει.

