Εύβοια: Φορτηγό έπεσε σε γκρεμό

Στο φορτηγό επέβαινε και ένας ανήλικος. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Άγιος στην Εύβοια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο άτομα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και ένας ανήλικος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε στον γκρεμό.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και απεγκλώβισαν σοβαρά τραυματισμένο τον άνδρα, ενώ τραύματα φέρει και ο ανήλικος.

Σοβαρά τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άνδρας καθώς και ένας τραυματισμένος ανήλικος από γκρεμό μετά την ανατροπή φορτηγού οχήματος στον Άγιο Εύβοιας. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2022

