Έβρος

Ορεστιάδα: Κατέρρευσε και πέθανε χορευτής που συμμετείχε σε εκδήλωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Ορεστιάδας από τον αιφνίδιο θάνατο χορευτή στις εκδηλώσεις «Φανούρεια 2022».



Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ορεστιάδας από τον αιφνίδιο θάνατο χορευτή που συμμετείχε στις εκδηλώσεις «Φανούρεια 2022».

Σύμφωνα με πληροφορίες, την χθεσινή ουσιαστικά τελευταία ημέρα των τριήμερων πετυχημένων εκδηλώσεων που διοργάνωσε ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οινόης “ To Κρασοχώρι”, ο άτυχος χορευτής που ήταν 63 χρόνων και συμμετείχε με το χορευτικό συγκρότημα του “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΡΟΜΥΛΙΩΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ”, μόλις ολοκληρώθηκαν οι χοροί που παρουσίασαν, κατέρρευσε. Αμέσως έτρεξαν κοντά του γιατρός, νοσηλευτής και τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού που είχαν φροντίσει οι διοργανωτές να βρίσκονται συνέχεια στο χώρο των εκδηλώσεων και προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες για να τον επαναφέρουν στην ζωή.

Επιτόπου έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με το οποίο διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, αλλά οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατο του. Δίπλα του βρισκόταν από την πρώτη στιγμή η σύζυγος του, η οποία είναι και αυτή χορεύτρια στον ίδιο σύλλογο της Κομοτηνής και παρακολουθούσε σοκαρισμένη και ανήμπορη να κάνει οτιδήποτε τις τραγικές εξελίξεις, όπως και οι υπόλοιποι συνάδερφοι του από το Σύλλογο Ανατολικωρομυλιωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας με την καρδιά του, αλλά αγαπούσε πολύ τον χορό και συνέχισε να χορεύει και να συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις του συλλόγου της Κομοτηνής.

Πηγή: Evros-news.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χερσόνησος: Ολλανδοί “έπαιξαν” άγριο ξύλο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Παξοί: Τραυματισμός παιδιού σε σκάφος - Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο του

Αίγινα: Έκαψε ζωντανούς θεία και ανιψιό - Συνελήφθη 7 χρόνια μετά (εικόνες)