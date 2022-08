Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Aπάτη αποδείχθηκε αγγελία για ενοικίαση σπιτιού

Πώς κατάφεραν να εξαπατήσουν μια 24χρονη και να της αποσπάσουν πάνω από 1.000 ευρώ.



Έρευνες διεξάγουν αστυνομικοί για την ταυτοποίηση αγνώστου μέχρι στιγμής ατόμου (γυναίκας σύμφωνα με τη διεύθυνση του email) το οποίο εξαπάτησε 24χρονη στην Αλεξανδρούπολη, μέσω αγγελίας για ενοικίαση κατοικίας που είχε αναρτήσει σε ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η παθούσα εντόπσε την αγγελία για ενοικίαση σπιτιού σε πόλη του εξωτερικού και επικοινώνησε μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το εν λόγω άτομο κατάφερε με διάφορα προσχήματα να πείσει την παθούσα να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά κατάθεση χρηματικού ποσού 1.400 ευρώ ως προκαταβολή και εγγύηση για την υποτιθέμενη ενοικίαση, χωρίς αυτή ουδέποτε να πραγματοποιηθεί.

Το περιστατικό συνέβη την 1η Αυγούστου. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

