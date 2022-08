Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - “Εκκλησία των Εθνών”: Σύλληψη δύο ατόμων για τους εξορκισμούς

Πώς συνελήφθησαν ο “εξορκιστής” της Θεσσαλονίκης και το πρωτοπαλίκαρό του. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Στυνελήφθησαν δύο άνδρες μετά από καταγγελίες αλλά και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την αίρεση «Εκκλησία των Εθνών», που η δράση της έχει προκαλέσει σάλο τα τελευταία 24ωρα στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα το μεσημέρι αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης μετέβησαν στο πρώην κέντρο διασκέδασης «Νεράιδα», στην περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία» στην ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί λειτουργούσε χωρίς άδεια ο υποτιθέμενος χώρος λατρείας.

Εντός του χώρου εντοπίστηκαν 25 πιστοί. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 24χρονο, δεξί χέρι του επικεφαλής της αίρεσης, ο οποίος δήλωσε προσωρινά υπεύθυνος της εγκατάστασης. Λίγη ώρα αργότερα ο επικεφαλής της «Εκκλησίας των Εθνών» παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Α.Τ. Θέρμης και συνελήφθη επίσης.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου «Περί Θρησκευτικής Ελευθερίας». Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

“Συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα (27-08-2022) από αστυνομικούς του Α.Τ. Θέρμης δύο ημεδαποί ηλικίας 24 και 38 ετών, αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί θρησκευτικής ελευθερίας.

Συγκεκριμένα, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, όπου υπήρχαν συγκεντρωμένα άτομα, εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 24χρονος, καθώς ως προσωρινά υπεύθυνος, ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για χώρο λατρείας, χωρίς ωστόσο να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ευκτηρίου οίκου του σχετικού Νόμου.

Ακολούθως, προσήλθε στο Α.Τ. Θέρμης και συνελήφθη και ο 38χρονος, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα”.

