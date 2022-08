Ευρυτανία

Καρπενήσι: αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - νεκρός ο οδηγός

Παρά τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/8) αυτή τη φορά στην Ευρυτανία στη θέση Αραποκέφαλα του Δήμου Καρπενησίου.

Πιο συγκεκριμένα, αυτοκίνητο για άγνωστες υπό άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες, κατέληξε σε γκρεμό με τον ηλικιωμένο οδηγό του να εγκλωβίζεται μέσα σε αυτό.

Πυροσβέστες από την Π.Υ. Καρπενησίου με εθελοντές διασώστες της περιοχής πραγματοποίησαν επιχείρηση για την ανάσυρση του άτυχου άνδρα ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες απεγκλωβίστηκε λίγο πριν τις 18:50' χωρίς τις αισθήσεις του.

