Κόρινθος: Τροχαίο ατύχημα για ντελιβερά

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι. Στο νοσοκομείο τραυματισμένος μεταφέρθηκε ο διανομέας φαγητού.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Εθνική Αντιστάσεως στη διασταύρωση με την Αράτου στην Κόρινθο.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, ένα IX συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε ένας ντελιβεράς.

Ο οδηγός από το μηχανάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου.

