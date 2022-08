Έβρος

Ηλικιωμένοι “πιάστηκαν στα χέρια” - “Θα δεις στο σπίτι σου τι θα γίνει;” (βίντεο)

Κλωτσιές έπεσαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την δημιουργία αγροτικής μονάδες, στο Απαλό Αλεξανδρούπολης.

Επεισοδιακή ήταν η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Απαλό Αλεξανδρούπολης για την δημιουργία αγροτικής μονάδας. Οι κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν στον χώρο που κατασκευάζεται η εγκατάσταση που προβλέπει την φιλοξενία 200-300 προβάτων, προκειμένου να εκφράσουν την αντίδρασή τους.

Στα 200 μέτρα είναι το σχολείο, στα 150 το νεκροταφείο και όπως λένε θα δημιουργηθεί πρόβλημα με τα ζώα, καθώς θα υπάρχει έντονη μυρωδιά, θα συγκεντρώνονται άγρια σκυλιά, ενώ όταν βρέχει θα φεύγουν ακαθαρσίες και γενικότερα πράγματα από την μονάδα και θα πηγαίνουν εκεί με κίνδυνο για την υγεία των παιδιών.

Παράλληλα λένε οτι θα υποβαθμιστεί η περιοχή, ενώ εξέφρασαν και την απορία τους πως δόθηκε άδεια για κάτι τέτοιο από τη στιγμή που ακριβώς δίπλα υπάρχει στύλος της ΔΕΗ.

Σε κάποια φάση λοιπόν, έφτασε στο σημείο ο ιδιοκτήτης της έκτασης, την οποία έχει νοικιάσει στον άνδρα που έχει τα ζώα και κουβέντα στην κουβέντα, η ένταση ανέβηκε.

Η λεκτική αντιπαράθεση με… γαλλικά, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν σπρωξίματα, ενώ όπως μπορείτε να δείτε να πέσουν κλωτσιές.

Ευτυχώς στην μέση μπήκαν οι ψυχραιμότερη και η κατάσταση ηρέμησε:

