Εύβοια

Εύβοια: Νεκρός ο οδηγός του φορτηγού που έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Τραγικό τέλος για τον άτυχο άνδρα. Στο νοσοκομείο τραυματισμένο ένα 12χρονο παιδί που επέβαινε κι αυτό στο φορτηγό.



Νεκρός είναι ο οδηγός του φορτηγού που έπεσε σε γκρεμό το μεσημέρι του Σαββάτου, στο χωριό Άγιος στην Εύβοια.

Από άγνωστη αιτία ο 62χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο και το φορτηγό έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων περίπου.

Οι πυροσβέστες από το Κλιμάκιο της Ιστιαίας που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν πολύ βαριά τραυματισμένο τον οδηγό και επίσης τραυματισμένο, αλλά πιο ελαφρά ένα 12χρονο αγόρι, το οποίο επίσης επέβαινε στο φορτηγό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είναι φιλικής οικογένειας του οδηγού.

Ο 62χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο ΚΥ Ισταίας όπου είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα και σύμφωνα με πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Ο άτυχος οδηγός ήταν επαγγελματίας από την Ιστιαία και ασχολούνταν με γεωτρήσεις.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες διενεργεί το Α.Τ. Ιστιαίας.

Πηγή: lamiareport.gr

