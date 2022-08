Θεσσαλονίκη

“Εκκλησία των Εθνών”: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες (εικόνες)

“Χαίρομαι που αξιώθηκα να φυλακιστώ”, είπε ο επικεφαλής της “ Εκκλησίας των Εθνών”, πριν αφεθεί ελεύθερος, όπως και ο έτερος συλληφθείς.

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης πέρασε το μεσημέρι της Κυριακής ο επικεφαλής της «Εκκλησίας των Εθνών» ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Α.Τ. Θέρμης και συνελήφθη.

«Δεν έκανα κάτι για να μετανιώσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την Ελλάδα. Χαίρομαι γιατί αξιώθηκα να φυλακιστώ για χάρη του Ιησού Χριστού και της πίστης μου. Ευχαριστώ το σύνταγμα που έχουμε ανεξιθρησκεία», είπε κατά την μεταφορά του στα Δικαστήρια.

(Πηγή εικόνων: thestival.gr)

Ο επικεφαλής της «Εκκλησίας των Εθνών» το Σάββατο παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Α.Τ. Θέρμης και συνελήφθη.

Είχε προηγηθεί έφοδος της Αστυνομίας στο πρώην κέντρο διασκέδασης «Νεράιδα», στην περιοχή του αεροδρομίου «Μακεδονία» στην ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς εκεί λειτουργούσε χωρίς άδεια ο υποτιθέμενος χώρος λατρείας.

Εντός του χώρου εντοπίστηκαν 25 πιστοί. Αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης πέρασαν χειροπέδες σε έναν 24χρονο, δεξί χέρι του επικεφαλής της αίρεσης, ο οποίος δήλωσε προσωρινά υπεύθυνος της εγκατάστασης.

Τα δύο μέλη της αίρεσης, όπως την χαρακτηρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία, αφού πέρασαν το κατώφλι του Εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθερα και ορίστηκε ρητή δικάσιμος για τις 14 Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες σήμερα (27-08-2022) από αστυνομικούς του Α.Τ. Θέρμης δύο ημεδαποί ηλικίας 24 και 38 ετών, αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί θρησκευτικής ελευθερίας. Συγκεκριμένα, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε εγκαταστάσεις στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, όπου υπήρχαν συγκεντρωμένα άτομα, εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 24χρονος, καθώς ως προσωρινά υπεύθυνος, ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για χώρο λατρείας, χωρίς ωστόσο να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ευκτηρίου οίκου του σχετικού Νόμου. Ακολούθως, προσήλθε στο Α.Τ. Θέρμης και συνελήφθη και ο 38χρονος, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας».

Η «Εκκλησία των Εθνών», σε ανακοίνωση της, αναφέρει τα εξής:

«ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

Αγαπητοί Έλληνες συμπολίτες μας και όλοι εσείς σε ολόκληρο τον κόσμο που γνωρίζετε τον πατέρα Χαράλαμπο και τη Συναγωγή, Εκκλησία Όλων Των Εθνών Θεσσαλονίκης, γνωστή στο εξωτερικό ως SCOAN Thessalonica,

Αγαπητοί Χριστιανοί αδελφοί μας,

Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών είναι ραγδαίες, καθώς η Ελληνική Κυβέρνηση διέταξε τη σύλληψη του πατέρα Χαράλαμπου, γνωστού στο εξωτερικό και ως Wiseman Harry. Η σύλληψη έλαβε χώρα μερικές ώρες νωρίτερα σήμερα, Σάββατο 27/08/2022 περί τις 15:00 μ.μ.

Η αιτία της σύλληψης του είναι ότι το όνομα του Ιησού Χριστού κηρύχθηκε με δύναμη που σώζει, θεραπεύει και ελευθερώνει, και αυτό έκανε τον διάβολο και τους πράκτορές του να αρχίσουν να ωρύονται σε όλα τα εθνικά κανάλια της Ελλάδος και σε όλες τις εφημερίδες.

Οι πρωτοφανείς εξορκισμοί που έλαβαν χώρα σε τρεις διαδοχικές εκδηλώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι μαρτυρίες Θείων θεραπειών από ανθρώπους από κάθε γωνία της Ελλάδος και ολοκλήρου του κόσμου, σε κοινή θέα όλων, στο όνομα του Ιησού Χριστού, εξόργισαν τους Ιερείς άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών και δογμάτων, ψυχιάτρους, δημοσιογράφους και πολιτικούς.

Επί πολλές συνεχόμενες ημέρες, τα θαυμάσια έργα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έπαιζαν και παίζουν ασταμάτητα σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Μόνο που αντί να δοξάζουν τον Θεό για τα μεγαλεία και τα θαυμάσιά Του, περιγελούν το Θείο έργο Του και μειώνουν τη Θεία ενέργειά Του να θεραπεύει ασθένειες, να ελευθερώνει τους δαιμονισμένους και να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο. Το ίδιο που έκαναν και σε άλλες εποχές όλοι αυτοί που εναντιώνονταν στο Θείο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο έργο των Αγίων Αποστόλων, των Πατέρων της Εκκλησίας και των φωτισμένων απλών ιερέων.

Οι αφορμές για τη σύλληψη του Πατέρα Χαράλαμπου και ενός εκ των στενών συνεργατών του, κ. Δημητρίου Παναπακίδη, ήταν ότι λειτουργούσε υπό τη διαχείριση και ευθύνη του Ευκτήριο Χώρο Προσευχής χωρίς την προβλεπόμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Η πραγματικότητα όμως περί αυτού του θέματος είναι ότι εδώ και πολύ καιρό ο Ιερός Ναός της Εκκλησίας δεν λειτουργούσε λόγω κατασκευαστικών έργων. Για αυτό, όπως θα είδατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εκκλησίας μας, οι συναθροίσεις γινόντουσαν εδώ και μήνες στο βουνό της προσευχής και έπειτα εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στην πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το μήνυμα του πατέρα Χαράλαμπου προς όλους τους πιστούς της Χριστιανοσύνης όλων των δογμάτων είναι το εξής:

"Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον Κύριο του! Αν εμένα έθεσαν υπό διωγμό, θα θέσουν υπό διωγμό και εσάς» (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 15:20). Χαίρομαι και πανηγυρίζω που με αξίωσε ο Θεός να συλληφθώ και να οδηγηθώ στα κρατητήρια της Αστυνομίας για χάρη του ονόματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού! Προσεύχομαι για όλους εσάς που ταλαντεύεστε στην πίστη σας να αγρυπνείτε και να προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό διότι ζούμε σε χαλεπούς καιρούς, καθώς ο κόσμος αγάπησε περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως του Θεού. Σας ευχαριστώ όλους για τις προσευχές σας και τη στήριξή σας σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Και να θυμάστε πάντα ότι το καλό δεν είναι αρκετό, αλλά το καλύτερο έρχεται! Ο Θεός μαζί μας!"».

