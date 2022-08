Χαλκιδική

Χαλκιδική: Νεκρός ανήλικος που έκανε μπάνιο στην θάλασσα (εικόνες)

Σε τραγωδία κατέληξε το μπάνιο στην θάλασσα για τον 16χρονο.



Το μπάνιο στη θάλασσα αποδείχτηκε μοιραίο για έναν 16χρονο στη Χαλκιδική. Ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του για να διαπιστωθεί λίγη ώρα αργότερα ο θάνατός του. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στα Νέα Φλογητά Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ξάδερφος του 16χρονου τον είδε μπρούμυτα στο νερό αλλά θεώρησε ότι αστειευόταν. Όταν πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα τον πλησίασε και είδε ότι δεν ανταποκρινόταν. Τον γύρισε ανάποδα και διαπίστωσε ότι έβγαζε αφρούς από το στόμα.

Λουόμενοι έβγαλαν τον ανήλικο από τη θάλασσα και προσπάθησαν για ώρα να τον επαναφέρουν. Σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον νεαρό για να τον μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Μουδανιών. Δυστυχώς, ο άτυχος νεαρός κατέληξε.

Στην παραλία υπήρχε ναυαγοσώστης ενώ για την επαναφορά του άτυχου νεαρού χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής που υπήρχε στο σημείο.