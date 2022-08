Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας με τραύμα από όπλο

Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του το μεσημέρι της Κυριακής, ένας 64χρονος άνδρας στην ανατολική Θεσσαλονίκη με τραύμα από όπλο

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έναν 64χρονο άνδρα στην αυλή του σπιτιού του στην Άνω Περαία. Ο άνδρας έφερε τραύμα από όπλο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα, σύμφωνα με το thestival.gr.

