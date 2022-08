Ηλεία

Πύργος - bullying: Νέο περιστατικό μετά την υπόθεση του Θύμιου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσαγωγές για νέα υπόθεση bullying στον Πύργο. Ήρθε στο «φως» από βίντεο στα social media.

Λίγους μήνες μετά την υπόθεση του Θύμιου Μπουγά, ένα νέο περιστατικό έρχεται να προκαλέσει αναστάτωση και ανησυχία στην πόλη του Πύργου. Βίντεο που κυκλοφόρησε και πάλι από “νταήδες” στα social media δείχνει δύο νεαρούς και πιθανόν ανήλικους, να χτυπούν με χαστούκια έναν άλλο ανήλικο, κοντά στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο κέντρο της πόλης.

Το βίντεο σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται πως αποτυπώνει περιστατικό που συνέβη πριν δέκα ημέρες περίπου.

Το υλικό έφτασε στα χέρια της Αστυνομίας που ξεκίνησε άμεσα έρευνες για την υπόθεση, που δείχνει ακόμα πιο σοβαρή από αυτή του Θύμιου Μπουγά.

Και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό επαναλήφθηκε και προχθές Παρασκευή με τους ίδιους θύτες και το ίδιο θύμα.

Το βίντεο

Το βίντεο που “ανέβηκε” στα social media απεικονίζει δύο νεαρά άτομα που έχουν απομονώσει ένα άλλο νεαρό άτομο και τον χαστουκίζουν συνεχόμενα. Εκείνο δεν αντιδρά και προσπαθεί να μην δημιουργήσει μεγαλύτερη ένταση για να μπορέσει να διαφύγει.

Οι Αρχές που εξέτασαν προσεκτικά το βίντεο σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ταυτοποιήσει τα πρόσωπα και έχουν έρθει σε επαφή με το περιβάλλον του νεαρού.

Η υπόθεση σύμφωνα με αστυνομικές πηγές σχετίζεται με τα θλιβερά γεγονότα των βανδαλισμών στο 4ο γυμνάσιο Πύργου τον περασμένο χειμώνα.

Οι προσαγωγές

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης αυτής bullying, χθες έγινε έφοδος της Αστυνομίας με την Ειδική Ομάδα Ελέγχων και τη συνδρομή της ομάδας ΔΙΑΣ και άλλων υπηρεσιών της Δ.Α. Ηλείας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές νεαρών ατόμων στην κεντρική πλατεία του Πύργου, δίπλα στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και μάλιστα εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη γάμος, όπου οι καλεσμένοι σάστισαν από την αστυνομική επιχείρηση που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται από τις Αρχές καθώς φαινόμενα bullying ιδιαίτερα ανάμεσα σε ανήλικους έχουν ξεκαθαρίσει οι αρχές πως δεν θα γίνουν ανεκτά και από την στιγμή που γίνονται αντιληπτά ή καταγγέλονται θα αντιμετωπίζονται άμεσα.

Πηγή: ilialive

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Νεκρός ανήλικος που έκανε μπάνιο στην θάλασσα (εικόνες)

Έγκλημα στην Αίγινα: ο σκούφος, τα λάθη και οι “συνεργοί”

Κόμπι Μπράιαντ: Που καταλήγει η αποζημίωση για τις φωτογραφίες από το δυστύχημα