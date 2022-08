Καστοριά

Καστοριά: “Τσάκωσαν” ανήλικο με πάνω από 30 κιλά χασίς

Δύο ταξιδιωτικούς σάκους γεμάτους με χασίς μετέφεραν τρία άτομα, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, τα οποία συνελήφθησαν σε περιοχή της Καστοριάς.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό τον ανήλικο και επιβάτες μία 41χρονη και έναν 49χρονο αλλά σε έλεγχο που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα. Κατά την καταδίωξη, ο ανήλικος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρούστηκε αρχικά μετωπικά με κινούμενο αστυνομικό όχημα και ακολούθως, ενεργώντας οπισθοπορεία προσέκρουσε σε έτερο αστυνομικό όχημα, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές σε αμφότερα τα αστυνομικά οχήματα.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο προέκυψε ότι οι δράστες μετέφεραν ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν 21 συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 31 κιλών, ενώ το όχημα έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που ανήκαν σε έτερο όχημα.

Συνεχιζόμενης της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του 49χρονου εκκρεμούσαν Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών και απόφαση του Δ΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

