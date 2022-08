Χαλκιδική

Πνιγμός 15χρονου στην Χαλκιδική: Νόμιζαν ότι τους έκανε πλάκα

Πώς συνέβη η τραγωδία με τον πνιγμό 15χρονου στην θάλασσα. Φως στα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή.

Το μπάνιο στη θάλασσα αποδείχτηκε μοιραίο για έναν 15χρονο στη Χαλκιδική, το μεσημέρι της Κυριακής στα Νέα Φλογητά. Ανασύρθηκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του για να διαπιστωθεί λίγη ώρα αργότερα ο θάνατός του.

Ο 15χρονος ξεκίνησε με την παρέα του από ένα χωριό της Πέλλας. Μπήκαν στο λεωφορείο με προορισμό τη Χαλκιδική για μια βουτιά. Έφτασαν στην παραλία, παρήγγειλαν τον καφέ τους και βούτηξαν. Λίγα λεπτά μετά το γέλιο μετατράπηκε σε δάκρυ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ξάδερφος του 15χρονου τον είδε μπρούμυτα στο νερό αλλά θεώρησε ότι αστειευόταν. Όταν πέρασαν μερικά δευτερόλεπτα τον πλησίασε και είδε ότι δεν ανταποκρινόταν. Τον γύρισε ανάποδα και διαπίστωσε ότι έβγαζε αφρούς από το στόμα.

Λουόμενοι έβγαλαν τον ανήλικο από τη θάλασσα και προσπάθησαν για ώρα να τον επαναφέρουν. Σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον νεαρό για να τον μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Μουδανιών. Δυστυχώς, ο άτυχος νεαρός ήταν ήδη νεκρός.

«Με ειδοποίησαν έτρεξα προς τα εκεί. Βοήθησα εγώ βοήθησαν και οι λουόμενοι. Ήρθε το εκαβ, είχαν φέρει και τον απινιδωτη. Έγινε μια απιδινωση», περιέγραψε ο ναυαγοσώστης.

Λουόμενοι αλλά και επιχειρηματίες της περιοχής καταγγέλλουν ότι σε μια τεράστια έκταση, με χιλιάδες κόσμο, υπάρχουν μόλις δύο ναυαγοσώστες, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να την εποπτεύουν.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή ενώ το λιμενικό διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Εν τω μεταξύ, μόλις ο πατέρας του 15χρονου ενημερώθηκε για τον θάνατο του γιού του, λιποθύμησε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

