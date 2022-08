Ηράκλειο

Κοκκίνη Χάνι: δελφίνι ξεψύχησε λόγω αποπροσανατολισμού (βίντεο)

Παρά τις αγωνιώδεις των λουόμενων, να το νοηθήσουν, το θαλάσσιο θηλαστικό πέθανε στα ρηχά.

Ένα δελφίνι που βγήκε στην παραλία του Κοκκίνη Χάνι, στο ύψος των κατασκηνώσεων της περιοχής, έθεσε σε συναγερμό του λουόμενους το απόγευμα της Κυριακής 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το θαλάσσιο θηλαστικό φαίνεται να είχε χάσει τον προσανατολισμό του με τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο σημείο να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να το επαναφέρουν στην θάλασσα.

Παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες το δελφίνι επέστρεφε στην ακτή ενώ φαίνεται να χτύπησε το κεφάλι του σε παρακείμενους βράχους.

Μέλος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φουσκωτών Σκαφών που βρισκόταν στην Ντία έσπευσε στην παραλία του Κοκκίνη Χάνι ώστε να συνδράμει με το σκάφος του για να βγει το δελφίνι στα ανοικτά, ωστόσο το άτυχο ζώο δεν τα κατάφερε.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες το δελφίνι έφτανε σχεδόν τα δύο μέτρα ενώ ζύγιζε πάνω από 50 κιλά. Οι παρευρισκόμενοι γνωστοποιούν την πικρία τους για την απουσία των λιμενικών αρχών.

Το μέλος του Συλλόγου συγκλονισμένο από τον θάνατο του ζώου σημείωσε στο neakriti.gr ότι «το δελφίνι ξεψύχησε κυριολεκτικά στα χέρια μας».

Οι Αρχές αναμένεται να ξεκινήσουν έρευνα αναφορικά με το δυσάρεστο περιστατικό.

