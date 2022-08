Αργολίδα

Αργολίδα - Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ (εικόνες)

Θρήνος στο Λιγουριό για τον οδηγό μηχανής που σκοτώθηκε σε τροχαίο.



Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 3:20 περίπου το μεσημέρι της Κυριακής στην Αργολίδα, με θύμα έναν οδηγό μηχανής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγκρούστηκαν μια μηχανή με ένα Ι.Χ αυτοκίνητο στη νέα εθνική οδό Ναυπλίου Μυκηνών στο ύψος του εργοστασίου Μπαλακανάκη.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 32χρονος οδηγός της μηχανής και δυο ακόμα άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 26χρονος.

Δυστυχώς ο οδηγός της μηχανής που μεταφέρθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Αργολίδας στο Νοσοκομείο, εξέπνευσε.

Έρευνες για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.

Ο θάνατος του οδηγού της μηχανής βύθισε στο πένθος το Λυγουριό Αργολίδας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λυγουριού ο Καββαδίας σε ανακοίνωση του αναφέρει:

"Δυστυχώς το χωριό μας σήμερα θρηνεί για ακόμα ένα νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο.



Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του...

Καλό ταξίδι Γιώργο..." Για το λόγο αυτό, η αποψινή μας εκδήλωση αναβάλλεται...

