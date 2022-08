Χανιά

Χανιά: Ελεύθερος o 22χρονος για το αιματηρό επεισόδιο σε πάρκινγκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι περιοριστικοί όροι επιβλήθηκαν στον νεαρό, ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε σε περιστατικό τραυματισμού 37χρονου και κλοπής του αυτοκινήτου του.



Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε σήμερα, μετά την απολογία του στον ανακριτή Χανίων, ο 22χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε σε περιστατικό τραυματισμού ενός 37χρονου άντρα αλλά και κλοπής του αυτοκινήτου του, τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου στα Χανιά.

Στον 22χρονο απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ θα πρέπει να παρουσιάζεται κάθε 15 ημέρες στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Για συμμετοχή στην ίδια υπόθεση η αστυνομία είχε συλλάβει και έναν 17χρονο από τα Χανιά, ο οποίος μετά την απολογία του το μεσημέρι της Πέμπτης αφέθηκε και αυτός ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους δύο κατηγορούμενους είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, κλοπή, νόμος περί όπλων και φθορά ξένης περιουσίας.

Ο δικηγόρος του 22χρονου κατηγορούμενου, Διονύσης Βέρρας, είπε πως με την απόφαση αυτή του ανακριτή δόθηκε στον 22χρονο μια δεύτερη ευκαιρία. «Είδαν ότι είναι ένα νεαρό παιδί, το συμβάν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν έχει σχέση με παραβατικές συμπεριφορές» δήλωσε ο ίδιος. Επίσης, χαρακτήρισε την ενέργεια του κατηγορούμενου «αδικαιολόγητη». «Πιστεύω ήταν η καλύτερή του μέρα σήμερα, μεγάλη ευκαιρία γι’ αυτόν» συμπλήρωσε ο κ. Βέρρας.

Φωτογραφία: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Κυψέλη: Την κατακρεούργησε στην μέση του δρόμου

Αργολίδα - Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ (εικόνες)

Ιωάννινα: “Ο γάιδαρος είχε δεχθεί επίθεση από άγριο ζώο - Συρόταν μόνο το πόδι του” (βίντεο)