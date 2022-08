Σάμος

Τροχαίο - Σάμος: σκοτώθηκε 26χρονος με μηχανή (εικόνες)

Πως συνέβη το δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή του οδηγού της μηχανής.

Την ζωή του έχασε σε τροχαίο δυστύχημα ακόμη ένας νέος, ένας 26χρονος, τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Σάμο.

Κάτω από συνθήκες που ακόμη διερευνώνται από την Τροχαία, στη διασταύρωση Πυθαγορείου-Ποτοκακίου, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 26χρονος εξετράπη της πορείας της.

Η μηχανή χτύπησε στο κράσπεδο του δρόμου και διαγράφοντας “τρελή πορεία” έπεσε πάνω σε μεταλλική συρόμενη πόρτα επιχείρησης.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης της μηχανής στην πόρτα ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ο άτυχος νέος.

Ήταν ο δεύτερος θάνατος οδηγού μηχανής, σε τροχαίο δυστύχημα, μέσα σε λίγες ώρες, στην Ελλάδα.

Εμπλοκή μηχανής υπάρχει και σε τρίτο θανατηφόρο τροχαίο, στο οποίο έχασε την ζωή της μια τουρίστρια, που εκινείτο πεζή και παρασύρθηκε από την μηχανή.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Από το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου Σάμου, διενεργείται προανάκριση για οδικό τροχαίο ατύχημα, που έλαβε χώρα σε οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου στη Σάμο. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, δίκυκλη μοτοσικλέτα οδηγούμενη από ημεδαπό, εκτράπηκε της πορείας της, προσέκρουσε σε κράσπεδο, ανατράπηκε και ακολούθως προσέκρουσε σε μεταλλική είσοδο επιχείρησης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του δικυκλιστή. Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται».

