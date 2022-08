Ιωάννινα

Ιωάννινα - Γαϊδούρι: Ελεύθερος υπό όρους ο άνδρας που έσερνε το ζώο

Ελεύθερος αφέθηκε ο αντιδήμαρχος Ζίτσας στα Ιωάννινα που έσερνε ένα γάιδαρο με το αγροτικό μετά την απολογία του και με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μόνοι περιοριστικοί όροι που τέθηκαν είναι η απαγόρευση εξόδου από την χώρα και η εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε πρώτο πενθήμερο του μήνα.

Ο δικηγόρος του Δημήτρης Δήμου σε δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανέφερε ότι τέθηκαν τα επιχειρήματα ενώπιον της δικαιοσύνης και κείνη θα συνεχίσει την διερεύνηση.

Ανέφερε ότι η Κτηνιατρική Υπηρεσία στο πόρισμά της μετά την αυτοψία που έκανε επιβεβαιώνει την επίθεση από λύκο ή άλλο άγριο ζώο και επανέλαβε ότι η πτώση του γαϊδάρου από το αυτοκίνητο ήταν ατύχημα.

«Ήταν ένα ατύχημα, μια κακιά στιγμή που έλαβε μεγάλες διαστάσεις» σημείωσε και αναγνώρισε ότι το θέαμα υπήρξε αποκρουστικό όμως εξετάζεται ο δόλος του κατηγορουμένου.

«Δόλος δεν υπήρχε. Ο ίδιος περιέθαλψε το ζώο και συμφώνησε να ελεγχθεί και από κτηνίατρο της Φιλοζωικής» ανέφερε ο κ. Δήμου.

Η υπόθεση θα διερευνηθεί από την Δικαιοσύνη ενώ τέλος ο συνήγορος του κατηγορούμενου ανέφερε ότι ήταν υπερβολικός ο θόρυβος που έγινε, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, κάτι που συνδέεται και με την πολυετή του ενασχόληση με τα κοινά.

