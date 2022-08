Ρεθύμνου

Κρήτη: Μηχανάκι ντελίβερι παρέσυρε ηλικιωμένο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τροχαίο ατύχημα στο Ρέθυμνο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο 70χρονος.



Τροχαίο με παράσυρση πεζού σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης, στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα μηχανάκι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε έναν 70χρονο άνδρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και μετέφερε στο νοσοκομείο τον άνδρα με ελαφρά τραύματα.

Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής είναι διανομέας.

Πηγή: neakriti.gr