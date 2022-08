Μαγνησία

Βόλος: Τον βρήκε νεκρό η γιαγιά του πάνω στο γραφείο

Ο άνδρας φέρεται να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή δύο μέρες νωρίτερα.



Νεκρός από την γιαγιά του, μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν στον Βόλο, εντοπίστηκε χθες το απόγευμα ένας 35χρονος, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το συμβάν έγινε γνωστό, όταν η ίδια η γιαγιά, φέρεται να πήγε στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Βόλου, φωνάζοντας ότι πέθανε ο εγγονός της.

Το προσωπικό του “Αχιλλοπουλείου” ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου μετέβη στο σπίτι της γιαγιάς και του 35χρονου, τον οποίον εντόπισε νεκρό πάνω στο γραφείο του.

Ο θάνατός του υπολογίστηκε ωστόσο, ότι προέκυψε ίσως και δύο ημέρες νωρίτερα, ενώ άμεση ήταν και η κλήση της Αστυνομίας η οποία απέκλεισε εγκληματική ενέργεια.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου παρήγγειλε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Πηγή: magnesianews.gr

