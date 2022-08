Λέσβος

Μυτιλήνη: Θρήνος για τον Ραφαήλ που “έσβησε” στην ΜΕΘ ένα μήνα μετά το τροχαίο

Δεν άντεξε ο 20χρονος. Το νησί είναι συγκλονισμένο από τον πρόωρο χαμό του νεαρού.



Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης κατέληξε ο νεαρός Ραφαήλ την Κυριακή 28 Αυγούστου, ένα μήνα μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που υπέστη στα Αλυφαντά.

Ο Ραφαήλ, νεαρός στην ηλικία στα 20 του περίπου χρόνια, οδηγώντας μοτοσυκλέτα είχε συγκρουσθεί με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Οι γιατροί και το προσωπικό του Νοσοκομείου Μυτιλήνης είχαν εκτιμήσει από την πρώτη ημέρα της σοβαρότητα της κατάστασης και τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη από το τροχαίο που έγινε στις 26 Ιουλίου.

Το νησί είναι συγκλονισμένο από την απώλεια του νεαρού.

