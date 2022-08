Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Του επιτέθηκε γιατί... του έκανε παρατήρηση για ράμπα ΑμεΑ

Ο ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Θεσσαλονίκης, περνούσε από την οδό Παύλου Μελά και είδε ότι είχαν σταθμεύσει σε θέση για άτομα με αναπηρία. Πώς του επιτέθηκε ο άνδρας.

Ένας 26χρονος Ισπανός τουρίστας καταδικάστηκε για επίθεση σε ειδικό σύμβουλο του δημάρχου Θεσσαλονίκης, όταν του έκανε παρατήρηση, ότι στάθμευσε σε θέση αναπήρων.

Το επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της περασμένης, Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Θεσσαλονίκης, περνούσε από την οδό Παύλου Μελά και είδε ότι είχαν σταθμεύσει σε θέση για άτομα με αναπηρία.

Ο κ. Καστούρας του απάντησε ότι θα καλέσει την αστυνομία, με τον δράστη να του αρπάζει το τηλέφωνο, να το τοποθετεί στο καπό δύο αυτοκινήτων πιο πίσω.

Κατάφερε να καλέσει την αστυνομία από το σύστημα που είχε στο αυτοκίνητο του, ωστόσο το θρίλερ για τον ίδιο δεν τελείωσε εκεί.

«Κάλεσες την αστυνομία; Θα σε σκοτώσουμε, αλλά τι να σε σκοτώσουμε εσύ είσαι ήδη τελειωμένος», του είπαν.

Ένας 56χρονος έσπευσε στο σημείο για να βοηθήσει και δέχθηκε επίθεση και αυτός.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο επέβαλε φυλάκιση έξι μηνών, με τριετή αναστολή για απειλή, εξύβριση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης, στον 26χρονο Ισπανό.

