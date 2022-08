Ιωάννινα

Ιωάννινα: Ευθανασία στο γαϊδουράκι

Η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το άτυχο γαϊδουράκι που βασανίστηκε από τον αντιδήμαρχο Ζίτσας.

Ευθανασία αποφασίστηκε να γίνει στο άτυχο γαϊδουράκι το οποίο βασανίστηκε από τον ιδιοκτήτη του στο Γραμμένο των Ιωαννίνων. Το τραυματισμένο ζώο, εξέτασε εξειδικευμένο κτηνιατρικό κλιμάκιο, το οποίο διαπίστωσε ότι τα τραύματα του ζώου είναι πολύ σοβαρά, ενώ παράλληλα είχε δυσκολία στην αναπνοή και υποθερμία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το γαϊδουράκι υποβλήθηκε τελικά σε ευθανασία , έπειτα από σχετική απόφαση εξειδικευμένου κτηνιατρικού κλιμακίου που εξέτασε το ζώο.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση από τους δυο ιππίατρους, κρίθηκε εν τέλει η λύση της ευθανασίας εξαιτίας των πολλαπλών τραυμάτων σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Το άτυχο ζώο παρουσίαζε συμπτώματα υποθερμίας και ήταν αδύνατη η μεταφορά του σε ιδιωτική κτηνιατρική κλινική για την θεραπεία του. Η ευθανασία επιλέχθηκε για λόγους ευζωίας ως λύση για την ανακούφιση του πόνου δεδομένου της μη αναστρέψιμης πορείας της υγείας του.