Βόλος: απείλησε να σκοτώσει την μάνα του γιατί… δεν άντεχε τις γάτες της

Φόβους για την ζωή της εξέφρασε η γυναίκα, ενώ ο γιός της είπε πως οι γάτες, του κάνου τον βίο… αβίωτο.

Στην ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Βόλου νοσηλεύεται ένας 30χρονος Βολιώτης που απείλησε να σκοτώσει την μητέρα του.

Τα περιστατικά βίας στο σπίτι, σύμφωνα με την 54χρονη γυναίκα είναι αλλεπάλληλα, γι’ αυτό αναγκάστηκε να απευθυνθεί στην αστυνομία.

Ο νεαρός άντρας βγήκε το Σάββατο εκτός εαυτού, έσπρωξε την μητέρα του και απείλησε να την σκοτώσει, με την ίδια να καταγγέλλει πως της ζητάει συνέχεια χρήματα, τα οποία δεν διαθέτει για να του δώσει.

Περιέγραψε στην αστυνομία την δύσκολή κατάσταση που βιώνει και είπε πως φοβάται πλέον για την ζωή της.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 30χρονος οδηγήθηκε στο τμήμα και δεν αρνήθηκε καμία από τις κατηγορίες .

Δήλωσε πως δεν αντέχει τη ζωή με την μητέρα του γιατί μαζεύει γάτες στο σπίτι, που του κάνουν τον βίο...αβίωτο.

Ο άνδρας, οδηγήθηκε με εισαγγελική εντολή στην ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου, για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο.

