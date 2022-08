Ιωάννινα

Ιωάννινα - Ευθανασία στο γαϊδουράκι: “ο τοπικός κτηνίατρος έδωσε ψευδή εικόνα για το ζώο” (βίντεο)

Τι αναφέρει η δικηγόρος της Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας για τα βαριά τραύματα, που οδήγησαν στην ευθανασία. Τι μπορεί να αλλάξει στην δίωξη για τον δράστη.

«Το ζώο έφερε εκτεταμένα τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στο στέρνο, ενώ υπήρχε και ένα ανοιχτό κάταγμα», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» η Ελένη Αρβανίτη, δικηγόρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, αναφορικά με την κατάσταση του άτυχου γαϊδουριού, που κακοποιήθηκε στα Ιωάννινα.

Ήταν μια κατάσταση που δεν επέτρεπε να επιβιώσει το ζώο χωρίς να υποφέρει, επεσήμανε η δικηγόρος, λίγες ώρες μετά από την ευθανασία στο βασανισμένοι τετράποδο.

Αφήνοντας αιχμές, η δικηγόρος εξήγησε πως «αυτή η σοβαρή κατάσταση του ζώου δεν προέκυψε μέσα σε λίγες ώρες, υπήρχε εξ αρχής. Όμως η εικόνα που δόθηκε από τοπικούς κτηνιάτρους, ήταν εντελώς διαφορετική. Η εικόνα δεν θα μπορούσε να είναι τέτοια μέσα σε λίγες ώρες».

«Μετά το περιστατικό, έγινε εξέταση και μας δόθηκε εικόνα πως το ζώο είναι όρθιο και σε καλή κατάσταση. Δεν παρουσιάστηκε η πραγματική εικόνα εξ αρχής», επεσήμανε η Ελένη Αρβανίτη.

Αναφορικά με τα νομικά δεδομένα στην δίωξη σε βάρος του Αντιδημάρχου Ζίτσας, ο οποίος παύθηκε από τα καθήκοντα του, μετά από την δημοσιοποίηση του βίντεο με την κακοποίηση του ζώου, που οδήγησε στην σύλληψη και στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του.

Η κ. Αρβανίτη σημείωσε πως δεν έχει προλάβει να διαβάσει επισταμένως την δικογραφία, υπογράμμισε ωστόσο πως «έχουμε μια θανάτωση. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αυτό που μπορεί να αλλάξει κυρίως είναι ο ενδεχόμενος δόλος»

