Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Κολυμπούσε σε σπηλιά και την πλάκωσε βράχος

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο του νησιού. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Σοβαρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου μια 48χρονη ημεδαπή, η οποία τραυματίστηκε από πτώση βράχου εντός σπηλιάς, ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή «ΜΠΙΘΙΚΙΑ» ν. Ζακύνθου.

Άμεσα στο σημείο μετέβη με ιδιωτικό σκάφος στέλεχος της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισε την 48χρονη. Εν συνεχεία, στην περιοχή μετέβη το σκάφος «ΦΑΝΤΑΣΗ 11» Τ.Ζ. 148, το οποίο μετέφερε την τραυματία στην περιοχή του Αγίου Σώστη Λαγανά ν. Ζακύνθου. Ακολούθως διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου και νοσηλεύεται.

Προανάκριση διενεργείται από την Λιμενική Αρχή Ζακύνθου.

