Ηράκλειο: έκλεβαν καταστήματα και αυτοκίνητα

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεψε αυτοκίνητα κι έκανε διαρρήξεις σε μαγαζιά του Ηρακλείου.

Στην εξιχνίαση 13 κλοπών -διαρρήξεων σε καταστήματα του Ηρακλείου και 17 κλοπών αυτοκινήτων, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου που συνέλαβαν έναν ημεδαπό και 2 αλλοδαπούς οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές

Όπως προέκυψε από την προανάκριση και συλλογή στοιχείων της αστυνομίας , οι τρεις δρώντας από κοινού, κατά το χρονικό διάστημα από 11-07-2022 έως και 25-08-2022, διέπραξαν δεκατρείς 13 κλοπές- διαρρήξεις καταστημάτων - 9 τετελεσμένες και 4 απόπειρες- αφαιρώντας συνολικά το ποσό των 12.484 ευρώ, ηλεκτρονικές συσκευές, καπνικά προϊόντα, διάφορα αντικείμενα αξίας τουλάχιστον 35.250 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Επιπλέον, διέπραξαν συνολικά 17 κλοπές οχημάτων, καθώς και μία διάρρηξη Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης που οδήγησε στην εξιχνίαση των υποθέσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και οχήματα του ημεδαπού και των αλλοδαπών , όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων φορητός υπολογιστής, tablet, κινητά τηλέφωνα , τροχήλατο ηλεκτρικό πατίνι, το χρηματικό ποσό των (1.123) ευρώ και διάφορα είδη ένδυσης , εργαλεία, και ηλεκτρονικές συσκευές . Κλαπέντα οχήματα που βρέθηκαν ,αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους καθώς και μέρος των ανευρεθέντων αντικειμένων.

Το χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

