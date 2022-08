Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Νεκρή 27χρονη δύο ημέρες πριν τον γάμο της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νεαρή κοπέλα επέστρεφε από το μπάτσελορ πάρτυ του γάμου της. Πως συνέβη το μοιραίο ατύχημα.

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και ενώ η νεαρή κοπέλα επέστρεφε από το μπάτσελορ πάρτυ του γάμου της, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 27 Αυγούστου, μηχανάκι που οδηγούσε 20χρονος αλβανικής υπηκοότητας την παρέσυρε και την εγκατέλειψε, μπροστά στο Θεαγένειο.

Ο 20χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η άτυχη κοπέλα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο της πόλης και ήταν σε καταστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπεβλήθη και σε χειρουργική επέμβαση.

Δυστυχώς, η 27χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια, τον σύντροφό, τους φίλους και τους συνεργάτες της.

Αύριο, Πέμπτη, το ΚΔΑΠ Ubuntu στην Κοζάνη, όπου εργαζόταν η 27χρονη, θα παραμείνει κλειστό, λόγω πένθους.

πηγή: thestival.gr και kozanimedia.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Πόθεν έσχες: Οι αλλαγές για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

“Εκκλησία των Εθνών”: Ο επικεφαλής προσπάθησε να γίνει ορθόδοξος ιερέας (βίντεο)

Βόλος: απείλησε να σκοτώσει την μάνα του γιατί… δεν άντεχε τις γάτες της