Ναυτική δόκιμος: Στη Λάρισα η σορός της Θάλειας

Επαναπατρίστηκε νωρίς το απόγευμα η σορός της 19χρονης ναυτικής δοκίμου.

Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης έφτασε στη Λάρισα η σορός της 19χρονης δοκίμου, Θάλειας, από την Ιταλία.

Η σορός της νεαρής ναυτικού έφτασε με C-130 από την Ιταλία και πήγε στο σπίτι της οικογένειας, στη συνοικία Παπασταύρου.

Το τελευταίο «αντίο» στην Θάλεια Κορδαμπάλου θα πουν αύριο Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και η τοπική κοινωνία με την κηδεία να τελείται στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου.

Στην πόλη θα φτάσουν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας, όπως επίσης και συμμαθητές της 19χρονης Θάλειας από τη Σχολή. Παράλληλα, στις τελετές θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες τιμές από στρατιωτικά αγήματα.

