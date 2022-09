Θεσσαλονίκη

Εύοσμος: Φωτιά σε χωματερή

Μέσα στην νύχτα ξέσπασε η νέα πυρκαγιά, στον ίδιο χώρο, δύο ημέρες μετά την προηγούμενη. Αιχμές για τα αίτια αφήνει ο Δήμαρχος Ευόσμου, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε οικοπεδική περιοχή στον Εύοσμο που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια ως προσωρινή άτυπη χωματερή ογκωδών απορριμμάτων από την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά αυτή την ώρα σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής είναι σε ελεγχόμενη κατάσταση και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ υπάρχει συμβολή και από μηχανήματα του Δήμου.

Η συγκεκριμένη φωτιά προκαλεί αρκετά ερωτήματα, καθώς ξέσπασε δύο ημέρες μετά από την φωτιά που ξέσπασε στο ίδιο σημείο την Δευτέρα (29/08), αλλά και ύστερα από απειλές σε υπαλλήλους της καθαριότητας του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, οι οποίοι έχουν αναφέρει πως δέχονται τηλεφωνήματα από άγνωστους με μηνύματα του τύπου «Θα σας κάψουμε», «θα πάρετε φωτιά και θα κλαίτε».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο Κλεάνθης Μανδαλιανός, Δήμαρχος Ευόσμου, ανέφερε πως μένει να φανεί κατά πόσον είναι τυχαίο γεγονός το ξέσπασμα και της δεύτερης αυτής φωτιάς ή αν σκοπίμως έχουν μπει από κάποιους, όπως ανέφερε, «για να αμαυρωθεί η εικόνα του Δήμου».

