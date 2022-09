Μαγνησία

Σκιάθος: κατήγγειλε για βιασμό τον πρώην σύζυγο της

Κόβουν την ανάσα οι περιγραφές της γυναίκας. Τι κατήγγειλε η 43χρονη.

Ο βιασμός που κατήγγειλε σε αστυνομικό τμήμα, έφερε τη σύλληψη του 45χρονου. Η Σκιάθος παρακολουθεί ανάστατη τα στοιχεία και τις μαρτυρίες για την υπόθεση φρίκης.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, ο βιασμός της σημειώθηκε μέσα στο σπίτι που έμενε, μετά από εισβολή του πρώην συζύγου της. Η Σκιάθος περιμένει τη διερεύνηση της υπόθεσης και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση. Για την ώρα επικρατεί αναστάτωση, καθώς η 43χρονη παραμένει σε άθλια κατάσταση. Οι περιγραφές της, για τα όσα έγιναν την επίμαχη νύχτα προκαλούν αίσθηση.

Χώρισε πριν τέσσερα χρόνια για να απαλλαγεί από την καταπίεση, αλλά όπως φαίνεται δεν κατάφερε να απαλλαγεί από την παρουσία και την βαρβαρότητά του. Μια 43χρονη γυναίκα που ζει στην Σκιάθο καταγγέλλει πως έπεσε θύμα βιασμού από τον 45χρονο πρώην σύζυγό της.

Την πόρτα της αστυνομίας για την κατάθεση μήνυσης πέρασε προχθές (30-08-2022) γιατί ο ίδιος βρέθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού της και απείλησε να την σκοτώσει. Στην κατάθεσή της λύγισε και αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι στις 26 του Αυγούστου την είχε βιάσει μέσα στο σπίτι της.

Χθες ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο υποστηρίζοντας πως η επαφή με την πρώην συζυγό του ήταν συναινετική, ενώ εκείνη κατήγγειλε ότι την βίασε μέσα στο σπίτι με χρήση βίας και απειλών. Ο ίδιος επίσης αρνήθηκε πως απείλησε να την σκοτώσει ή πως δημιούργησε οποιοδήποτε επεισόδιο έξω από το σπίτι.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η 40χρονη, μητέρα ενός μικρού παιδιού θα υποβληθεί σε εξετάσεις και ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική, ενώ πως έγινε γνωστό ο 45χρονος αλβανικής καταγωγής βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα.

