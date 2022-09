Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Γιατί θα χτυπήσουν πένθιμα οι καμπάνες στις 20:30

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης για τις καμπάνες που θα χτυπήσουν για 5 λεπτά πένθιμα σε όλες τις εκκλησίες της πόλης.

Οι καμπάνες στις εκκλησίες θα χτυπήσουν πένθιμα και η μητρόπολη στη Θεσσαλονίκη έκανε γνωστό το λόγο με ανακοίνωση που εξέδωσε…

Στα πλαίσια της αφιέρωσης από την Εκκλησία της Ελλάδος του έτους 2022, στην επέτειο συμπλήρωσης 100 ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και μεταξύ πολλών άλλων εκδηλώσεων Μνήμης, που έχουν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούνται από πολλούς άλλους φορείς, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει υποστηρικτικά σε επετειακή Εκδήλωση Μνήμης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την αντιδημαρχία Διαδημοτικής Συνεργασίας και Αποδήμου Ελληνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης και συγκεκριμένα στο ύψος του Λευκού Πύργου.

Κατά την Εκδήλωση αυτή θα τοποθετηθούν σε ειδική πλατφόρμα μέσα στον Θερμαικό 100 χάρτινα, βιοδιασπώμενα φαναράκια, τα οποία θα ανάψουν εθελοντές της ΧΑΝΘ και πρόσκοποι, για να τιμηθούν με τον τρόπο αυτό, τα 1.500.000 των ψυχών που χάθηκαν κατά την Μικρασιατική Καταστροφή.

Στην εν λόγω Εκδήλωση η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης θα συμμετάσχει υποστηρικτικά, κατά την στιγμή κορύφωσής της, «με συμβολική πένθιμη κωδωνοκρουσία» όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται: “Γνωρίζομε, ότι την Πέμπτη, 1 η Σεπτεμβρίου 2022, ακριβώς στις 20:30 και για πέντε λεπτά συνεχώς, θα χτυπήσουν σε πένθιμο ρυθμό οι καμπάνες όλων των ιερών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης αφενός μεν, για να δηλωθεί η παρουσία της Εκκλησίας και η συμμετοχή της στην απόδοση οφειλόμενου χρέους στους ιερομάρτυρες, εθνομάρτυρες και γενικώς σε όλους τους βιαίως τελευτήσαντες κατά την Μικρασιατική Καταστροφή, αφετέρου δε για να αναδειχθούν οι δράσεις εκείνες που θα αποτελέσουν αποτελεσματικό εμπόδιο λησμονιάς της ιστορικής μνήμης και θα λειτουργήσουν ως εφαλτήρια αναστοχασμού, αφετηρίες υπαρξιακού επαναπροσδιορισμού.”

