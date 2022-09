Λέσβος

Μυτιλήνη: Στη φυλακή καθηγητής για ασέλγεια εννέα μαθητριών του

Σοκ προκαλεί η υπόθεση καθηγητή μέσης εκπαίδευσης που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας εννέα μαθητριών του. Η ποινή που του επιβλήθηκε.

Σε ποινή φυλάκισης 28 μηνών κατά συγχώνευση, καταδικάστηκε αργά σήμερα το βράδυ από το τριμελές πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης, καθηγητής μέσης εκπαίδευσης σε σχολείο της Λέσβου, κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας εννέα κοριτσιών μαθητριών του.



Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε την αποστολή της δικογραφίας στην εισαγγελία, προκειμένου να ελεγχθεί τυχόν διάπραξη αδικήματος πλαστογραφίας μετά χρήσεως από τον καθηγητή. Το αδίκημα αφορά την πλαστογράφηση του απουσιολογίου του σχολείου, στη χρήση του οποίου - και στις αναφερόμενες σε αυτό απουσίες μαθητριών κατά τις καταγγελλόμενες ημερομηνίες διάπραξης των αδικημάτων - ο καταδικασθείς στήριξε την υπερασπιστική του γραμμή.

