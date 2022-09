Μαγνησία

Βόλος: είχε γίνει “σκιά” της γειτόνισσάς της - Της άφηνε γράμματα

Μία 70χρονη stalker παρακολουθούσε τη γειτόνισσά της και της άφηνε καθημερινά γράμματα. Τι υποστήριξε στις αρχές η ίδια.

Η«σκιά» μιας συνομήλικης γειτόνισσάς της έγινε 70χρονη στη Νέα Ιωνία Βόλου. Την παρακολουθούσε καθημερινά στις εξόδους της και επιδίωκε με κάθε τρόπο την επικοινωνία μαζί της ακόμη και με σημειώματα στο γραμματοκιβώτιο. Της είχε γίνει κυριολεκτικά εμμονή. Μάλιστα συνεχίζει να παρουσιάζει την ενοχλητική αυτή συμπεριφορά, ενώ έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών για απειλή.

Μετά από ακόμη μία όχληση προχθές το πρωί με νέο γράμμα στο γραμματοκιβώτιο η παθούσα δεν άντεξε και απευθύνθηκε στις αρχές. Φοβήθηκε πολύ από τις πράξεις και κατήγγειλε απειλή.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, καθώς λαμβάνει σε καθημερινή βάση μηνύματα στο γραμματοκιβώτιό της, όπως φέρεται να ανέφερε στις αρχές.

Μετά την εξέλιξη αυτή η 70χρονη κατέληξε με χειροπέδες στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου και χθες οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Βόλου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η ίδια φέρεται να λέει πως γνωρίζει την παθούσα και τη συμπαθεί. Σε αλλεπάλληλες ερωτήσεις που της έγιναν γιατί συμπεριφέρεται έτσι τη στιγμή μάλιστα που έχει καταδικαστεί και υπάρχει κίνδυνος να εκτίσει ακόμη και ποινή φυλάκισης απαντά: «Εγώ δεν την εξυβρίζω, δεν την απειλώ».

Η Εισαγγελία Βόλου διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, διερευνώντας αν στοιχειοθετείται το ποινικό αδίκημα της απειλής.

Επισημαίνεται πως το άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα που αναφέρεται στην απειλή έχει ως εξής: Όποιος προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία απειλώντας αυτόν με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή. Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται και όποιος, χωρίς απειλή βίας ή άλλης παράνομης πράξης, προκαλεί σε άλλον τρόμο ή ανησυχία με την επίμονη καταδίωξη ή παρακολούθησή του, όπως ιδίως με την επιδίωξη διαρκούς επαφής με τη χρήση τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού μέσου ή με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό, κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον αυτού, παρά την εκφρασμένη αντίθετη βούλησή του.

Μετά την εξέλιξη αυτή στη δικογραφία της υπόθεσης θα επισυναφθούν όλα τα μηνύματα, ενώ θα ληφθούν καταθέσεις και αν στοιχειοθετηθεί το αδίκημα, η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε ρητή δικάσιμο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου.

