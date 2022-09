Λασιθίου

Σητεία: Πήγε να ταξιδέψει με αεροπλάνο έχοντας στη βαλίτσα του… όπλο και σφαίρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Σητείας. Ο άνδρας συνελήφθη.

(εικόνα αρχείου)

Έντονη ήταν η κινητοποίηση στο αεροδρόμιο της Σητείας εξαιτίας ενός άνδρας που εντοπίστηκε έχοντας στις αποσκευές ένα πιστόλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν σήμερα λίγο μετά τις 11 το πρωί όταν ένας 36χρονος πήγε στο αεροδρόμιο προκειμένου να ταξιδέψει με προορισμό την Αθήνα.

Κατά τον έλεγχο όμως διαπιστώθηκε πως ο άνδρας είχε κάτι περίεργο στις αποσκευές του με αποτέλεσμα να του γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

Οι άνδρες της αστυνομίας κατά την έρευνα βρήκαν και κατάσχεσαν ένα πυροβόλο όπλο το οποίο ήταν γεμάτο με έξι σφαίρες.

Αμέσως τον συνέλαβαν και πλέον είναι αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ήλιος στη μισή χώρα, βροχές στην υπόλοιπη την Κυριακή

Σερένα Γουίλιαμς: Αποχαιρέτισε το τένις με δάκρυα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη διεθνώς διωκόμενης για απάτες