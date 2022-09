Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός σε σκεπή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη σκεπή του σπιτιού του βρέθηκε νεκρός ένας ηλικιωμένος, σε προχωρημένη σήψη.

Σε προχωρημένη σήψη ήταν η σορός ηλικιωμένου, που βρέθηκε στη σκεπή σπιτιού στην Πολίχνη, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 81χρονος φαίνεται πως ζούσε μόνος του στο παράπηγμα και εικάζεται πως εκτελούσε εργασίες, όταν χτύπησε και πέθανε αβοήθητος στη σκεπή.

Τις προηγούμενες ημέρες ζητούσε από γείτονές του λαμαρίνες για να σκεπάσει την οροφή του σπιτιού του.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον “θρύλο” Μαρσέλο

Η Τζέιν Φόντα έχει καρκίνο

Γρίπη - Μαγιορκίνης: Γιατί εμφανίστηκε δύο μήνες νωρίτερα στην Ελλάδα