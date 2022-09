Αχαΐα

ΕΛΤΑ: Υπάλληλος σκηνοθέτησε ότι τον λήστεψαν

Υπάλληλος κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε χιλιάδες ευρώ από τα ΕΛΤΑ. Πώς "έστησε" ληστεία. για να κρύψει την κλοπή.

Υπάλληλος των ΕΛΤΑ συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Αιγιαλείας, διότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι δυο άγνωστοι δράστες με την απειλή όπλου του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ, το οποίο είχε υπεξαιρέσει από υποκατάστημα ΕΛΤΑ στο οποίο εργαζόταν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος κατήγγειλε ψευδώς την περασμένη Τετάρτη ότι μεταφέροντας με υπηρεσιακό αυτοκίνητο το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ, έπεσε θύμα ληστείας, από δυο άγνωστους δράστες, οι οποίοι επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, φορώντας κράνη, με την χρήση όπλου και την απειλή χρήσης βίας, του αφαίρεσαν τα χρήματα.

Στο πλαίσιο της έρευνας που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Αιγιαλείας, συγκέντρωσαν στοιχεία για την υπόθεση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι σκηνοθέτησε τη ληστεία σε βάρος του, προκειμένου να δικαιολογήσει την υπεξαίρεση του χρηματικού ποσού.

Κατόπιν, ο κατηγορούμενος υπέδειξε στους αστυνομικούς αγροτεμάχιο σε περιοχή της Αιγιαλείας, όπου είχε αφήσει το χρηματικό ποσό των 19.880 ευρώ, το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στην υπεύθυνη του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, ψευδή καταγγελία, ψευδή κατάθεση και απιστία.

