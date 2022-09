Ηράκλειο

Κρήτη: Έπεσε και ξεψύχησε μπροστά στα παιδιά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία για τον τραγικό και άδικο χαμό 62χρονης. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Σε δράμα εκτυλίχθηκε μία απλή πτώση γυναίκας σε οικισμό στο Δήμο Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν χτες το απόγευμα ενώ η 62χρονη γυναίκα βρίσκονταν φιλοξενούμενη στο σπίτι των παιδιών της. Εκεί έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι και έχασε τις αισθήσεις της.

Άμεσα τα παιδιά της κάλεσαν το ΕΚΑΒ το πλήρωμα του οποίου μετέφερε την άτυχη γυναίκα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή όμως η 62χρονη δυστυχώς δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματα της.

Σύμφωνα με το cretapost, η γυναίκα έπασχε και από σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι Αρχές διέταξαν τη διενέργεια νεκροψίας / νεκροτομής ώστε να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Ήλιος στη μισή χώρα, βροχές στην υπόλοιπη την Κυριακή

Σερένα Γουίλιαμς: Αποχαιρέτισε το τένις με δάκρυα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη διεθνώς διωκόμενης για απάτες