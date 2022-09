Πιερία

Κατερίνη: Αστυνομικοί έσωσαν ηλικιωμένο που απειλούσε να πέσει από ταράτσα (εικόνες)

Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε την πτώση ενός ηλικιωμένου άντρα από ταράτσα πολυκατοικίας στην Κατερίνη.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Την κινητοποίηση της Αστυνομίας προκάλεσε το πρωί ένας 79χρονος στην Κατερίνη. Αστυνομικός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφερε να τον πείσει να μην πηδήξει από την ταράτσα πολυκατοικίας στην οποία διέμενε……

Περίπου στις 8.30 το πρωί ο ηλικιωμένος, όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, ανεβαίνει στην ταράτσα πολυκατοικίας και δηλώνει πως θα πέσει στο κενό.

Μία γυναίκα ειδοποιεί την Αστυνομία. Άμεσα Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που πραγματοποιούσαν περιπολία σπεύδουν στο σημείο.

Ο κόσμος είχε μαζευτεί και προσπαθούσε να πείσει τον ηλικιωμένο να μην πηδήξει.

Δύο αστυνομικοί ανεβαίνουν στην ταράτσα προκειμένου να αποτρέψουν την πτώση του.

Βγάζουν τα αλεξίσφαιρα, αντιλαμβάνονται ότι ο 79χρονος δεν τους έχεις δει και με αστραπιαίες κινήσεις, ο ένας από αυτούς τον τραβά και του σώζει τη ζωή.

Οι αστυνομικοί του μίλησαν και τον ηρέμησαν δείχνοντας του να καταλάβει ότι δεν άξιζε να δώσει τέλος στην ίδια του τη ζωή και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

