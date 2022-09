Πέλλα

Έδεσσα: Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη

Κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 78χρονη.

Τραγικό θάνατο βρήκε 78χρονη, η οποία παρασύρθηκε από φορτηγό, σήμερα το πρωί, στην Εθνική Οδό Έδεσσας-Φλώρινας στον οικισμό Άγρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το φορτηγό οδηγούσε 53χρονη.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας.

