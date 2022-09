Κυκλάδες

Κύθνος: Βυθίστηκε η διάσημη θαλαμηγός “007” (βίντεο)

Πως συνέβη το ναυτικό ατύχημα στο νησί της Κύθνου για την πιο πολυφωτογραφημένη θαλαμηγό.

Η πιο πολυφωτογραφημένη θαλαμηγός του κόσμου είχε ναυτικό ατύχημα στην Κύθνο και μάλιστα αρκετά σοβαρό.

Το υπερπολυτελές σκάφος «007», το οποίο έχει συνδέσει το όνομά του με τον James Bond, προσάραξε το βράδυ της Παρασκευής στην Κύθνο και παρουσίασε εισροή υδάτων.

Μάλιστα, η θαλαμηγός βρέθηκε σε ημιβυθισμένη κατάσταση, ενώ οι πέντε αλλοδαποί επιβαίνοντες δεν κινδύνευσαν. Το πλοίο είχε σημαντική εισροή υδάτων και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες πήρε μεγάλη κλίση από την αριστερή πλευρά και βυθίστηκε κατά το ήμισυ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

Ενημερώθηκε βραδινές ώρες της Παρασκευής, η Λιμενική Αρχή Κύθνου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ότι η θαλαμηγός «007» σημαίας Μεγάλης Βρετανίας, έχει προσαράξει στη θαλάσσια περιοχή Όρμου Κολώνες ν. Κύθνου με πέντε αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Στη περιοχή έσπευσε το Ε/Π σκάφος «ΔΕΛΤΑ ΙΙ» Τ.Σαρωνικού 4760 με επιβαίνοντα στέλεχος της οικείας Λιμενικής αρχής, όπου εντόπισε την ανωτέρω Θ/Γ ημιβυθισμένη, σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από την δυτική πλευρά της αμμώδους παραλίας του όρμου Κολώνα. Οι επιβαίνοντες, όλοι καλά στην υγεία τους, μετεπιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο και εν συνεχεία μεταφέρθηκαν στον λιμένα «Μερίχα» ν. Κύθνου.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό σταθμό Κύθνου, ενώ από το συμβάν δε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.





Πηγή: cyclades24

