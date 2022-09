Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Θρίλερ με κωπηλάτες - Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού

Θρίλερ με 9 κωπηλάτες στην Κεφαλονιά που παρασύρθηκαν από το ρεύματα. Τραυματισμένος ο ένας από αυτούς. Τι ακριβώς συνέβη.

Αίσιο τέλος στο θρίλερ που βρισκόταν σε εξέλιξη στην Κεφαλονιά με τους 9 αγνοούμενους κωπηλάτες. Παρασύρθηκαν από τα ρεύματα και βρέθηκαν σε παραλίες του νησιού…

Οι 9 κωπηλάτες που τηλεφώνησαν και ζήτησαν βοήθεια, βρέθηκαν ζωντανοί σε παραλίες από την Πεσσάδα έως το Κορώνι στην Κεφαλονιά. Είχαν παρασυρθεί με τις σανίδες sup που είχαν νοικιάσει για να εξερευνήσουν την περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για Ρουμάνους τουρίστες, που αγνόησαν τον κυματισμό και μπήκαν στη θάλασσα με τις σανίδες. Οι κωπηλάτες παρασύρθηκαν και ένας από αυτούς τηλεφώνησε στο Λιμενικό, για να ζητήσει βοήθεια.

Ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος κινήθηκε γρήγορα προς την περιοχή. Εκεί έσπευσαν 2 ιδιωτικά σκάφη και ένα πλοίο που βρισκόταν κοντά. Λίγο πριν τις 17.00 έγινε γνωστό πως οι κωπηλάτες βρέθηκαν ζωντανοί στα νότια του νησιού. Οι 8 σε καλή κατάσταση και ο τελευταίος τραυματισμένος από χτύπημα στα βράχια παραλίας.

Ο τραυματίας μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Κεφαλονιά για τις πρώτες βοήθειες, με την κατάσταση της υγείας του, να μην εμπνέει σύμφωνα με πληροφορίες ανησυχία.

