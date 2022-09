Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: Νεκρός ένας από τους κωπηλάτες που περισυνελέγησαν

Στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Πως είναι ο υπόλοιποι 8 στην υγεία τους.

Εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από το Λιμενικό οι 9 κωπηλάτες που αγνοούνταν στα νότια της Κεφαλονιάς, έπειτα από επιχείρηση διάσωσης.

Ένας από τους κωπηλάτες μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς κι εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι υπόλοιποι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους. Σημειώνεται πως είναι όλοι Ρουμάνοι στην καταγωγή.

Όπως έγινε γνωστό κάλεσαν οι ίδιοι τις αρχές καθώς είχαν χαθεί κάνοντας κωπηλασία με σανίδες SUP.

Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι 5 μποφόρ.

