Βοιωτία: Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης μέσα σε ελαιώνα (εικόνες)

Πως έφτασαν οι αστυνομικές αρχές στο συγκεκριμένο ελαιώνα και τι βρήκαν έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν.

Δενδύλλια κάνναβης εντοπίστηκαν στην Βοιωτία, εντός περιφραγμένου κτήματος με ελαιώνες.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, στο πλαίσιο αποδόμησης καλλιεργειών δενδρυλλίων κάνναβης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της ΕΛ.ΑΣ., εντόπισε εντός περιφραγμένου κτήματος με ελαιώνες στην περιοχή της Βοιωτίας, φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης.

Στον ανωτέρω τόπο πραγματοποιήθηκε σήμερα, αστυνομική επιχείρηση της ανωτέρω υπηρεσίας με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών και Αστυνομικού Τμήματος Τανάγρας, όπου εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν 833 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 70 εκατοστά του μέτρου έως 2,5 μέτρα και συνελήφθησαν οι δύο καλλιεργητές (ημεδαπός και αλλοδαπός).

Στο χώρο της φυτείας, εντοπίστηκαν υλικά και εξοπλισμός καλλιέργειας, συντήρησης και υδροδότησης της καλλιέργειας, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Χαρακτηριστικό της δράσης των καλλιεργητών ήταν η καλλιέργεια της φυτείας εντός του χώρου του ελαιώνα και η δημιουργία μεγάλου ύψους τεχνητής «περίφραξης» με κλαδιά και χόρτα για την αποφυγή εντοπισμού της.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.





