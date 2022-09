Σάμος

Σάμος: Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ξενοδοχείο

Σε τραγωδία κατέληξαν διακοπές νεαρής γυναίκας στο νησί της Σάμου.

Μια 34χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί του Σαββάτου, σε ξενοδοχείο στο Πυθαγόρειο της Σάμου, όπου παραθέριζε.

Στο ξενοδοχείο επικράτησε αναστάτωση, με το προσωπικό να καλεί την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ήταν ωστόσο αργά, καθώς η 34χρονη τουρίστρια ήταν ήδη νεκρή. Θα διενεργηθεί η νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Πηγή: samos24.gr

