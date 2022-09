Ηράκλειο

Κρήτη: Λυκόσκυλο επιτέθηκε σε γιαγιά που κρατούσε αγκαλιά το εγγονάκι της

Ο πατέρας του μωρού επιτέθηκε στην ιδιοκτήτρια του σκύλου.

Ακόμα ένα περιστατικό με επίθεση σκύλου καταγράφηκε στην Κρήτη.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε χθες το πρωί στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου, όταν μία γυναίκα κρατούσε στην αγκαλιά της το μόλις οκτώ μηνών εγγονάκι της.

Ξαφνικά ένα δεσποζόμενο λυκόσκυλο όρμηξε πάνω στην 52χρονη γυναίκα με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός!

Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε ούτε η ίδια ούτε το μωρό, ωστόσο το επεισόδιο είχε και συνέχεια, καθώς ο 26χρονος πατέρας του βρέφους βρήκε την 49χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου, της επιτέθηκε και την χτύπησε στο πρόσωπο.

Και οι δύο συνελήφθησαν και αντάλλαξαν μηνύσεις.

Πηγή: ekriti.gr

