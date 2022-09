Λάρισα

Λάρισα: Επίθεση και τραυματισμός αστυνομικών

Ομάδα δεκάδων ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής σε κεντρικό σημείο της Λάρισας.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, όταν ομάδα περίπου 20 ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικούς, τραυματίζοντάς δύο εξ αυτών.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη σήμερα (04-09-2022) τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ένας ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για τα αδικήματα της απείθειας, της εξύβρισης, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο ημεδαπός εμπόδισε την πορεία περιπολικού οχήματος του Τμήματος Άμεσης Δράσης, το οποίο κινούταν πέριξ χώρου πλατείας της πόλης, ακινητοποιώντας το με το ποδήλατό του.

Παρά την προτροπή των αστυνομικών, ο ημεδαπός αρνήθηκε να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ στη συνέχεια αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο, εξυβρίζοντας και απωθώντας τους αστυνομικούς.

Κατά την ακινητοποίησή του, ομάδα (20) περίπου άγνωστων μέχρι στιγμής, ατόμων, επιτέθηκαν απρόκλητα στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εξ αυτών.

Οι τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας».

